Москва, 9 декабря, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Запасы голубого топлива в европейских хранилищах опустились ниже 90%, и остается непонятно, удастся ли властям ЕС и дальше бесперебойно поддерживать уровень заполнения газохранилищ в соответствии с запланированными значениями, а это около 80%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Учитывая рекордные объемы поставок СПГ преимущественно из стран Северной Америки, а на сегодня это даже более 300 млн куб. метров в день, страны ЕС в принципе не должны испытывать серьезных проблем с наличием и потреблением газа в ближайшие несколько месяцев. Здесь есть, правда, одно условие: не до конца понятно, удастся ли властям ЕС и дальше бесперебойно поддерживать уровень заполнения газохранилищ в соответствии с запланированными значениями, а это около 80%, как следует из статистики последних пяти лет, — сказал Гусев. — С другой стороны, зиму 2022/2023 гг. нельзя назвать абсолютно комфортной для жителей стран ЕС, поскольку газохранилища планировались и всегда были эффективным средством для покрытия спроса в пиковые периоды потребления, и их нельзя рассматривать в качестве полноценных заменителей трубопроводного газа, даже не говоря уже о факторе ценообразования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Александр Ильинский рассказал, в каком случае ЕС рискует остаться без газа, тепла и промышленности.