Виктор Бут: США «шокированы» желанием России развиваться и быть независимой
Москва, 9 декабря, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Желание России быть независимым государством и развиваться воспринимают на Западе как «шокирующие новости» после развала СССР. Об этом заявил корреспондентам RT Виктор Бут.
По его словам, западные страны считают, что они не добили Россию в 1990 году, когда Советский Союз начал разваливаться.
«И то, что мы сейчас пытаемся, понимаешь, просто, как бы это сказать, жить и как бы никем не быть, понимаешь, рулимыми и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой и развиваться так, как наш народ это выберет, это, конечно, для них шокирующая такая новость», — приводит СМИ его слова.
Он также сообщил, что не встречался с проявлениями русофобии в свой адрес в тюрьме США.
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