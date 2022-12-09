Москва, 9 декабря, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Желание России быть независимым государством и развиваться воспринимают на Западе как «шокирующие новости» после развала СССР. Об этом заявил корреспондентам RT Виктор Бут.

Osce.usmission.gov Виктор Бут

По его словам, западные страны считают, что они не добили Россию в 1990 году, когда Советский Союз начал разваливаться.

«И то, что мы сейчас пытаемся, понимаешь, просто, как бы это сказать, жить и как бы никем не быть, понимаешь, рулимыми и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой и развиваться так, как наш народ это выберет, это, конечно, для них шокирующая такая новость», — приводит СМИ его слова.

Он также сообщил, что не встречался с проявлениями русофобии в свой адрес в тюрьме США.

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