Ростов-на-Дону, 9 декабря, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Память о героизме донских казаков вдохновляет участников специальной военной операции, заявил сегодня, 9 декабря, губернатор Ростовской области Василий Голубев, выступая на уроке мужества перед воспитанниками казачьих корпусов. Урок состоялся в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону и был посвящен Дню героев Отечества и 80-летию образования 5-го Гвардейского кавалерийского Донского казачьего Краснознаменного Будапештского корпуса. Выступление главы Ростовской области транслировалось во всех учебных заведениях Дона, а также в двух кадетских корпусах Волгоградской области.

Пресс-служба губернатора Ростовской области Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил на уроке мужества перед воспитанниками казачьих корпусов

Василий Голубев напомнил юношам и девушкам, что поколения казаков, живущих на Дону, всегда отличались стойкостью и отвагой, ведь уже с XVI века они воевали практически во всех сражениях за Россию. «Почти 80 лет назад корпус участвовал в очищении донской земли от фашистов, — отметил губернатор, — в феврале 1943-го бойцы ударили в тыл немцам и ускорили их бегство из Ростова. Казаки гнали врагов с Дона до конца августа. А 30 августа, как мы все знаем, — годовщина освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков».

Пресс-служба губернатора Ростовской области Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил на уроке мужества перед воспитанниками казачьих корпусов

Он попросил участников встречи не забывать, что в их жилах «течет кровь казаков-героев, которые на протяжении многих веков стояли на страже интересов России», и призвал быть достойными славы своих предков. «Без знания истории государства, малой родины, — уверен Василий Голубев, — невозможно строить будущее». И сегодня память о героическом прошлом Дона, отметил губернатор, вдохновляет участников специальной военной операции, которые вновь вынуждены бороться с нацизмом, как это делали их прадеды.

Пресс-служба губернатора Ростовской области Литературно-музыкальная композиции рассказывающая о славном боевом пути 5-го гвардейского кавалерийского Донского казачьего Краснознаменного Будапештского корпуса

Урок мужества прошел на фоне новой мультимедийной выставки, в форме литературно-музыкальной композиции рассказывающей о славном боевом пути 5-го гвардейского кавалерийского Донского казачьего Краснознаменного Будапештского корпуса, чье 80-летие отметили 22 ноября. В трех залах исторического парка «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону сейчас работает мультимедийная выставка, посвященная этой знаменательной дате.