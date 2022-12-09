Москва, 9 декабря, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В России с 2024 года запустят пилотный проект по социальной реабилитации наркоманов. Минздраву и Минтруду предстоит создать механизм оказания помощи по возвращению больных наркоманией к нормальной жизни, сообщила 9 декабря первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Цитата из х/ф «T2: Трейнспоттинг». Реж. Дэнни Бойл. 2017. Великобритания Наркоман

Как пояснила спикер, пилотный проект направлен на формирование стандартов, примерного порядка и программ соцреабилитации. На базе действующих полустационарных организаций социального обслуживания необходимо сформировать такие функциональные подразделения и специализированные службы соцреабилитации.

«Нам вместе с Минздравом предстоит к 1 сентября следующего года отработать совместный порядок поэтапного прохождения медицинской и социальной реабилитации, который должен создать этот единый путь выхода на устойчивую ремиссию и после этого уже ресоциализацию, возвращение человека к обычной, нормальной жизни, включая его трудоустройство, переобучение при необходимости, получение других услуг, помощи с восстановлением документов, восстановлением родственных связей», — добавила Баталина.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2022 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование механизмов реабилитации больных наркоманией.