Москва, 9 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Отношения России и США находятся «в крайне тяжелом, плачевном» состоянии, заявил 9 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

Вашингтон использует против России все доступные ему инструменты, никаких признаков стремления вернуться к диалогу нет, отметил дипломат.

Россия не рассчитывает на здравый смысл американской элиты и не собирается в обозримом будущем выходить с какими-либо стратегическими инициативами, добавил он.

Как сообщалось ранее, Рябков также заявил, что одной из целей действий Вашингтона (санкций и иных ограничений) является сокращение экспортной выручки России и провоцирование дефолта.