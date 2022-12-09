Донецк, 9 декабря, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО «Град», сообщили 9 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:30 (совпадает с мск) — н. п. Тоненькое — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибра 155 мм.

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