Москва, 9 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Голливуд является отделом пропаганды вашингтонского обкома. Об этом 9 декабря заявил освобождённый из американской тюрьмы гражданин России Виктор Бут в интервью RT.

Osce.usmission.gov Виктор Бут

«Если бы меня как-то спросили, то я бы как-то придумал более интересную историю. Голливуд, на мой взгляд, сегодня — это отдел пропаганды вашингтонского обкома», — сказал Бут.

Он добавил, что в Голливуде могли бы снять про него более интересный фильм. Считается, что ещё в 2005 году он стал прототипом главного героя американского фильма «Оружейный барон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бут заявил, что не сталкивался с проявлениями русофобии в американской тюрьме.