Бишкек, 9 декабря, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Запад намеревался спровоцировать обострение в Донбассе еще в 2020 году, сразу после того, как неудачно завершился «мятеж» в Минске, заявил 9 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко

В ближайшее время будут опубликованы материалы, подтверждающие это, добавил белорусский лидер.

В октябре 2022 года Лукашенко заявил, что Запад, в 2020 году «почти в открытую» управлявший минским мятежом, не оставляет попыток «раскачать» ситуацию в республике.

Санкционная политика Запада и его привычка организовывать перевороты в других странах несут существенные риски начала третьей мировой войны, отметил также президент Белоруссии.