Санкт-Петербург, 9 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета впервые в России успешно провели хирургическое вмешательство в отношении ребенка, находящегося во чреве матери.

Леонардо да Винчи. Вид плода в утробе матери. 1500-1510

Как сообщили 9 декабря в пресс-службе медицинского вуза, маленькая пациентка, вес которой составляет всего 560 граммов, находится в материнской утробе. Срок беременности 25-летней женщины из Чеченской Республики — 24 недели.

Внутриутробное хирургическое вмешательство понадобилось после того, как у плода диагностировали тяжёлый порок развития — расщепление позвоночника. Без операции девочке после рождения грозила бы спинномозговая грыжа с параличом нижних конечностей и нарушением функции тазовых органов.

«Перед нами стояла сложная и амбициозная задача — впервые в России совместить два метода — лапароскопию и фетоскопию — и тем самым обеспечить оптимальные условия для работы неонатальных хирургов», — сказала заведующая гинекологическим отделением педиатрического университета Анна Тайц.

Операция длилась более 10 часов, для её проведения околоплодные воды полностью заместили на углекислый газ. После завершения внутриутробного этапа воды восполнили теплым многокомпонентным раствором. Для закрытия спинномозгового канала врачи использовали специальную мембрану, после чего ушили кожу плода поверх исправленного дефекта. К моменту рождения ребёнка рана уже стянется.

После операции будущей матери сообщили всю информацию о состоянии будущей дочери. Послеоперационный период ребенок проведет в утробе, а женщина останется под наблюдением врачей перинатального центра педиатрического университета вплоть до родов, которые, как надеются врачи, пройдут в положенный срок.