Москва, 9 декабря, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Авиакомпания S7 устранила сбой в регистрации на рейсы, сообщила 9 декабря РИА Новости представитель перевозчика.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Самолет авиакомпании S7

«Сбой устранен, регистрация на все рейсы S7 Airlines вновь работает в штатном режиме как онлайн, так и в аэропортах», — сказала собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в онлайн-регистрации на рейсы авиакомпании S7 Airlines произошел сбой.

В компании заявили, что сбой произошел из-за обновления новой системы бронирования ORS. Также было увеличено время регистрации в аэропортах.

Отметим также, что 9 декабря произошли сбои в работе приложений Сбера, «Тинькофф» и «Альфа-банка», также пользователи жаловались на сбои в работе «ВКонтакте».