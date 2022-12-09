Луганск, 9 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Порядок предоставления компенсации на закупку угля и дров в отопительном периоде 2022–2023 годов утвердило правительство Луганской Народной Республики. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Уточняется, что размер компенсации составляет 25 тысяч рублей для домохозяйств с печным отоплением на угле и 20 350 рублей для домохозяйств с отоплением на дровах.

По информации пресс-службы, компенсационные выплаты назначаются разово по одному виду твердого топлива по выбору гражданин.