Москва, 9 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Стоимость российской экспортной нефти Urals опустилась до 43,72 доллара США за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно опубликованным данным, на спад цены повлияло не только введение потолка цен, но и уход с европейского рынка.

По мнению аналитика Майкла Кэрола, у Urals нет покупателей из-за него и приходится снижать цену.

«Это связано с санкциями и предыдущими самоограничениями европейских нефтепереработчиков, а не с ограничением цен», — считает аналитик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия рассматривает различные варианты ответов на ограничение потолка цен на отечественную нефть.

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