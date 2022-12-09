Москва, 9 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. С 11 декабря в ОАО «РЖД» начнёт действовать обновлённый график движения пассажирских поездов на 2022–2023 годы. Компания намерена расширить внутрироссийские маршруты, отказавшись от неиспользуемых с 2020 года зарубежных направлений.

Дарья Антонова ИА REGNUM РЖД

В течение действия нового графика предусмотрено курсирование 598 пар пассажирских поездов, это меньше действующего графика на 12 пар. Компания вместе с другими перевозчиками планирует увеличить составность пассажирских поездов.

«Новый график направлен на развитие маршрутов внутри страны и отказ от сохранения «ниток» графика для международных направлений (в том числе в Европу), которые не используются с 2020 года. Так, например, отменены пассажирские поезда сообщением Москва — Ницца, Москва — Париж, Москва — Берлин, Ростов — Баку, Брест — Екатеринбург, Томск — Караганда и другие», — уточнили в РЖД.

Новые маршруты запланированы между Нижним Новгородом и Иваново, Санкт-Петербургом и Старым Осколом, Москвой, Выборгом и Валуйками. С вводом нового графика будет курсировать скорый поезд сообщением Москва — Екатеринбург.

Также утвержден план туристических перевозок на 2023 год, включающий в себя туры выходного дня, большие круизные программы и круглогодичные маршруты.