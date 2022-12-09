Луганск, 9 декабря, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Боевики ВСУ выпустили по Сватово в Луганской Народной Республике три снаряда калибра 155 мм, в результате был поврежден жилой дом, сообщили 9 декабря в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ

«В результате обстрела г. Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (3 снаряда) поврежден жилой дом», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, была повреждена газораспределительная станция и легковой автомобиль.

Дополнительная информация уточняется, добавили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за прошедшие сутки обстреляли Рубежное и Первомайск в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.

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