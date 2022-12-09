Красногорск, 9 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Десять человек направлены в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и грузовика на федеральной трассе М-7 «Волга» в Орехово-Зуевском районе Московской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации журналистов, попутное столкновение грузовика и автобуса произошло в деревне Малая Дубна на 87-м километре в сторону Москвы.

По предварительным данным, в автобусе ехали десять пассажиров, все они направлены в городскую больницу Орехово-Зуево.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что в результате ДТП водитель автобуса и два пассажира получили телесные повреждения.