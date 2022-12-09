Кронштадт, Санкт-Петербург, 9 декабря, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Причиной обысков в администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, проведенных утром 9 декабря, стало коррупционное преступление, совершенное в ходе реставрации чугунной ограды домов по улице Флотской в Кронштадте. По делу задержаны чиновница районной администрации и еще двое лиц, участвовавших в преступной схеме.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, обыски прошли также по местам проживания сотрудников администрации.

По версии следствия, 57-летняя начальник отдела закупок администрации Кронштадтского района обладала информацией, что компания, с которой заключен госконтракт по выполнению работ по реставрации ограды, не укладывается в сроки выполнения работ. 12 сентября 2019 года в качестве посредника в получении взятки она незаконно приняла от представителя компании денежные средства в размере 150 000 рублей.

Эти средства, как считает следствие, предназначались для последующей передачи в качестве взятки неустановленным должностным лицам из числа сотрудников администрации Кронштадтского района за подписание ими акта о приемке выполненных работ, хотя работы были выполнены не полностью.

В рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») задержаны упомянутая чиновница, а также 60-летний бывший директор службы заказчика администрации Кронштадтского района и 41-летний учредитель компании, которая проводила работы.

Фигуранты доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий и привлечения в качестве подозреваемых, а в ходе обысков изъяты предметы, представляющие интерес для следствия.