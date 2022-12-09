Москва, 9 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Встреча представителей России и США, посвящённая обсуждению «вопросов-раздражителей», проходит в Стамбуле. Об этом сообщил 9 декабря дипломатический источник.

(сс) Mark Ahsmann Стамбул

По его словам, дипломаты обеих страны обсуждают «раздражители». Это визовые проблемы, вопросы с заездом дипломатических составов и функционированием заграничных учреждений.

«Это не добавляет ни трекинга никакого, ни дополнительного выхлопа с точки зрения политических контактов», — сказал ТАСС дипломатический источник.

Американская сторона, пояснил он, не хочет обсуждать «никакие смысловые вопросы», кроме этих раздражителей и двусторонней консультативной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле констатировали «печальное состояние» отношений России и США и призвали не считать признаком их улучшения состоявшийся обмен бизнесмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер.

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