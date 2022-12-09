Белград, 9 декабря, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Сербы и албанцы находятся на грани войны, заявила 9 декабря премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Она подчеркнула, что в обострении ситуации вокруг Косово виноваты не только лидеры этой не признаваемой Белградом республики, но также и политики ЕС.

«Они не реагируют (на провокации со стороны Косово. — Прим. ИА REGNUM) или реагируют только тогда, когда уже горит», — сказала Брнабич.

Ранее сербские СМИ сообщили, что несколько сотен косовских спецназовцев на бронетехнике вошли в северную часть края (к границе с основной территорией Сербии).

В Белграде опасаются, что таким образом власти Косово переходят к «финальной стадии оккупации» этой части края.