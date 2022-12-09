Москва, 9 декабря, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) договорились объединить усилия для предотвращения биологических угроз. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Данное заявление он сделал 9 декабря по итогам заседания глав оборонных ведомств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и участников Содружества Независимых Государств.

По его словам, участники встречи подчеркнули важность объединения усилий по предотвращению опасных факторов и биологических рисков, «связанных с деятельностью в обход международных обязательств по нераспространению ядерного, биологического и химического оружия».

Он добавил, что главы оборонных ведомств осудили любые попытки реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма, пересмотра причин и итогов Второй мировой войны, а также выступили против возрождения радикальных и экстремистских идеологий, способных привести мир к катастрофе.

Шойгу рассказал о договоренности продолжать встречи в расширенном формате с целью обсуждения проблем в сфере безопасности и совершенствования сотрудничества.

Как ИА REGNUM сообщало, министр обороны России назвал Армению союзником России по ОДКБ и «ключевым стратегическим партнером в Закавказье».

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