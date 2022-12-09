* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы признал бывшего мундепа Илью Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) виновным в распространении фейков про российскую армию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Яшин

«Яшин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) совершил распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах под видом достоверной информации», — сказал в приговоре судья.

В настоящее время чтение приговора продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор запросил для Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) девять лет колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию.

Основанием для задержания стало видео на YouTube-канале, в котором Яшин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) комментировал события в Буче.