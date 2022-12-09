Сумы, Украина, 9 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в четырех регионах Украины. Об этом 9 декабря сообщает официальный ресурс по оповещению населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно данным, днем 9 декабря сирены были слышны в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, а также в Харьковской областях.

Сирены включали и на временно оккупированных Киевом территориях Запорожской области. Утром 9 декабря была также объявлена тревога в Одесской области.

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