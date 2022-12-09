Донецк, 9 декабря, 2022, 14:03 — ИА Регнум. ВСУ утром 9 декабря за час обстреляли семь городов и посёлков в Донецкой Народной Республике, выпустив около 40 снарядов и мин, сообщили власти ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Обстрелам подверглись, в частности, Донецк, Горловка и Ясиноватая.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (8 декабря) противник выпустил по территории республики 154 боеприпаса из «Градов» и ствольной артиллерии.

Огонь велся по районам семи населенных пунктов. Один мирный житель погиб.