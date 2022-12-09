Киев, 9 декабря, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Работника электросетей задержало СБУ на временно оккупированной территории Донецкой Народной Республики. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба этого ведомства.

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На Украине мужчину заподозрили в том, что он поддержал Россию, а также работая энергетиком на местном предприятии, восстанавливал электроснабжение в регионе.

«За это его назначили руководителем РЭС Краснолиманского района», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый «отсоединил» районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды России, в результате электроснабжение было подано в органы администрации ДНР, на российские военные базы и склады с оружием, боеприпасами.

Сообщается, что после оккупации Украиной этой территории мужчина пытался уехать из города, но СБУ задержали его.

Мужчину заподозрили в коллаборационной деятельности (по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

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