Москва, 9 декабря, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Банк России открыл территориальные учреждения в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

На официальном сайте регулятора в разделе «Территориальные учреждения» информация о новых отделениях появилась 9 декабря.

ЛНР и ДНР, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.