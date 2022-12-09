Банк России открыл отделения в новых регионах страны
Москва, 9 декабря, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Банк России открыл территориальные учреждения в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Банк России
На официальном сайте регулятора в разделе «Территориальные учреждения» информация о новых отделениях появилась 9 декабря.
ЛНР и ДНР, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.