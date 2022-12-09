Москва, 9 декабря, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Москве с армянским коллегой Суреном Папикяном. Встреча состоялась на полях заседания глав оборонных ведомств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и участников Содружества Независимых Государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

В ходе встречи Шойгу назвал Армению союзником России по ОДКБ и «ключевым стратегическим партнером в Закавказье». Он подчеркнул, что Москва заинтересована в поддержании стабильности в регионе и прилагает для этого «максимум» усилий.

«Придаем особое значение развитию двустороннего сотрудничества и оказанию содействия в повышении потенциала Вооруженных сил Армении», — приводит его слова ТАСС.

Известно, что это четвертая встреча глав оборонных ведомств двух стран в текущем году.

В свою очередь, Сурен Папикян высоко оценил инициативу и усилия России по организации саммита. Он назвал декабрь «временем для подведения итогов и осмысления планов на будущее».

Представители двух стран также утвердили план сотрудничества между ведомствами на 2023 год.