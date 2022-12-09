Бишкек, 9 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Западные санкции против Белоруссии и России начинают затихать, заявил 9 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Белоруссии и России начинает затихать. Всё, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнёры уже сделали», — сказал президент Белоруссии, добавив, что для Запада пришло время осознания и оценки последствий.

В ноябре 2022 года Лукашенко заявил, что события 2022 года продемонстрировали: Россия и Белоруссия вполне способны справляться с решением задач в сфере импортозамещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Киргизии стартовал саммит ЕАЭС с участием президентов России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.