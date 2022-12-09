Брюссель, 9 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Девятый пакет санкций против России и новые ограничения против Ирана 12 декабря Евросоюз намерен утвердить 12 декабря. Об этом 9 декабря сообщил сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейской внешнеполитической службе.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Ожидается, что оба пакета санкций — против России и Ирана — будут одобрены 12 декабря Советом ЕС на уровне глав МИД стран сообщества.

Ранее издание Politico сообщило, что Еврокомиссия и представители стран ЕС обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций. В список мер могут войти 180 позиций, в том числе в сфере технологий, финансов и медиа.