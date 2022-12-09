Москва, 9 декабря, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Жители отдаленного района города Читы — поселка Каштак смогут передвигаться по городу на современном экологическом транспорте. Для удобства горожан, увеличения транспортной доступности и снижения вредных выбросов в атмосферу по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» построена новая троллейбусная линия. Ее открытие состоялось 30 ноября 2022 года.

АНО «Национальные приоритеты»

«Следующие два года станут для федерального проекта «Чистый воздух» ключевыми. Сейчас же можно сказать о том, что из федерального бюджета выделяются средства на модернизацию городской инфраструктуры. До 2023 года регионам уже доведено 30 миллиардов рублей, ещё семь миллиардов предусмотрено на 2024 год. Как результат — уже проложено более 30 километров газопровода к одной тысяче домов, вышли на маршруты 444 экологически чистых трамвая и троллейбуса, закрыли и модернизировали шесть котельных. Начали перевод 30 тысячи домов на экологичное отопление за счёт государственной поддержки», — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Благодаря национальным проектам, которые мы реализуем по поручениям президента, стало возможным приобретение подвижного состава и в целом организация этой линии. Хочу поблагодарить строителей, проектировщиков, городские службы. В добрый путь с новым троллейбусом на новой линии», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Привычный для читинцев маршрут №1 увеличен на два километра и продлен до отдалённого микрорайона Читы, дополнительно оборудованы десять остановок. Теперь благодаря господдержке более 30 тысяч человек будут передвигаться на троллейбусах ежемесячно. Всего по маршруту будут следовать 26 машин, среди них модели нового поколения «Авангард», которые закупили в 2021–2022 годах по нацпроекту.

В рамках строительства новой троллейбусной линии на конечной остановке «Дорожная больница» проведена реконструкция диспетчерского здания, комнаты отдыха водителей, построена площадка для троллейбусов.

Чита входит в 12 городов — участников федерального проекта «Чистый воздух», направленного на улучшение качества атмосферного воздуха. В рамках федпроекта в столице Забайкалья предполагается снизить выбросы не менее чем на 20% до 2024 года за счёт закрытия котельных и газификации частного сектора.

Новые автобусы заменят устаревший автопарк в Медногорске Оренбургской области

Десять новых автобусов на газомоторном топливе приобрели за счёт финансирования по федеральному проекту «Чистый воздух», направленному на улучшение качества атмосферного воздуха в промышленных центрах страны.

С 2017 по 2021 год объем выбросов в атмосферу от стационарных источников в Медногорске сократился на 15,1%. Снижение выбросов в моногороде достигается во многом модернизацией оборудования основного источника загрязнения воздуха — Медногорского медно-серного комбината. Эксплуатация автобусов на газомоторном топливе внесет свой положительный вклад в достижение целей нацпроекта «Экология».

Ранее в автопарке небольшого Медногорска числилось шесть автобусов, теперь — десять. Жители города будут ездить на технике ульяновского завода «СИМАЗ», которая работает на газомоторном топливе, что положительно повлияет на качество воздуха. Это современные, комфортабельные и экологичные машины, приспособленные для пассажиров с ограниченными возможностями. Новые автобусы начнут курсировать по пассажирским маршрутам города уже в декабре.

На сегодняшний день правительство Российской Федерации утвердило актуализированные комплексные планы мероприятий по снижению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Подробнее по ссылке https://www.mnr.gov.ru/activity/clean-air/