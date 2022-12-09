Москва, 9 декабря, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В онлайн-регистрации на рейсы авиакомпании S7 Airlines произошел сбой, сообщили 9 декабря в компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Регистрация на рейс

Отмечается, что сбой произошел из-за обновления новой системы бронирования ORS. Также было увеличено время регистрации в аэропортах.

В настоящее время специалисты компании работают над устранением ошибки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сбои произошли в работе мобильных приложений «Альфа-банка», «Тинькофф» и Сбера.

Кроме того, 9 декабря пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети.

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