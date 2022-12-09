Москва, 9 декабря, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Законопроект об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в налоговую систему России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Правительство России получает полномочия издавать до 31 декабря 2023 года нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах на территориях этих четырех новых регионов страны.

Речь, в частности, идет о порядке постановки на учет в налоговых органах организаций и физических лиц; порядке перехода налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность на указанных территориях, на специальные налоговые режимы; порядке учета расходов, понесенных налогоплательщиками, осуществляющими предпринимательскую деятельность на указанных территориях, до 1 января 2023 года, для целей налогообложения.

Прописывается особый порядок признания граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области налоговыми резидентами Российской Федерации в 2023 году.

Также устанавливаются условия начала применения и порядок введения региональных и местных налогов на территориях новых регионов.

Прописывается порядок перехода налогоплательщиков на применение контрольно-кассовой техники.