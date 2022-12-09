Пользователи сообщили о сбое в приложении «Тинькофф»
Пользователи пожаловались на сбой в приложении «Тинькофф»
Москва, 9 декабря, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Жалобы на перебои в работе мобильного приложения банка «Тинькофф» поступают 9 декабря от пользователей, следует из отчёта сервиса Brand Analitycs.
Дарья Драй ИА REGNUM
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Больше всего сообщений поступает из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга.
При попытке войти в приложение пользователей предупреждают о нестабильной работе. «Ремонтируем», — отмечают в «Тинькофф».
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