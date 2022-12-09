Москва, 9 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на проблемы при входе в мобильное приложение, свидетельствуют данные сервиса Brand analytics.

Plusworld.ru Банкомат «Альфа-банка»

В самом кредитном учреждении сообщили, что сбои связаны с проведением плановых технических работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сбои произошли в мобильном приложении Сбера и банка «Тинькофф». Кроме того, 9 декабря пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети.

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