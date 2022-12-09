В работе мобильного приложения «Альфа-банка» произошел сбой
Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения «Альфа-банка»
Москва, 9 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на проблемы при входе в мобильное приложение, свидетельствуют данные сервиса Brand analytics.
Plusworld.ru
Банкомат «Альфа-банка»
В самом кредитном учреждении сообщили, что сбои связаны с проведением плановых технических работ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сбои произошли в мобильном приложении Сбера и банка «Тинькофф». Кроме того, 9 декабря пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети.
Читайте также: Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбоях в работе соцсети