Одесса, Украина, 9 декабря, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Ситуация с подачей электроэнергии в Одессе остается тяжёлой. Об этом 9 декабря сообщает украинское издание «Страна».

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По информации журналистов, целые районы Одессы остаются без электричества по несколько суток, в некоторых домах отсутствует водоснабжение и отопление.

Уточняется, что особо тяжелое положение фиксируется в недавно построенных жилых комплексах, в которых новостройки не подключены к газу, поэтому приготовить пищу можно только на электроплитах.

По информации издания, в таких микрорайонах Одессы проживает свыше 60 тысяч человек.

Отмечается, что, несмотря на это, в большинство районов Одессы электричество начали давать по несколько часов в сутки. При этом скачки и перепады напряжения были причиной нескольких аварий и пожаров на подстанциях.

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