Бишкек, 9 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Объёмы выполненных строительных работ в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) растут. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Растут объёмы выполненных строительных работ, причём на 4,7%», — сказал Путин.

Он отметил, что это очень хороший показатель, поскольку строительство тянет за собой множество других производств.

Президент добавил, что хорошим показателем также является совокупный прирост инвестиций в основной капитал, который достиг 6,6%.

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