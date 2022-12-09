В работе мобильного приложения Сбера произошел сбой
Пользователи сообщили о сбоях в мобильном приложении Сбера
Москва, 9 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбера, свидетельствуют данные сервиса Brand analytics.
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Так, 81% пользователей пожаловался на то, что в приложение нельзя войти.
Большинство жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 декабря пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети.
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