Москва, 9 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбера, свидетельствуют данные сервиса Brand analytics.

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Так, 81% пользователей пожаловался на то, что в приложение нельзя войти.

Большинство жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 декабря пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети.

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