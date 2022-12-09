Будапешт, 9 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Либеральные политики в ЕС и основные СМИ Евросоюза в очередной раз продемонстрировали свое двуличие на примере реакции на голосование по вступлению трех стран в Шенгенскую зону, заявил 9 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

Днем ранее, 8 декабря, страны ЕС поддержали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне, при этом Румынии и Болгарии было в присоединении отказано из-за вето, наложенного Австрией и Нидерландами.

Когда право вето применяет Венгрия, либералы кричат о «конце света» и требуют немедленно отменить правило ЕС о принятии решений консенсусом, но если то же самое делает какая-то из западноевропейских стран, это не вызывает никакой реакции, отметил Сийярто.

Он добавил, что, по его мнению, и Румыния, и Болгария заслуживают присоединения к Шенгенской зоне, поскольку эффективно занимаются защитой своих границ.