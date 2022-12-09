Москва, 9 декабря, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Русская православная церковь выступает за запрет продажи «энергетиков» несовершеннолетним, а также за запрет рекламы таких напитков в России, заявил 9 декабря глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.

Банки с напитками

По его мнению, к обсуждению темы следует привлечь Минпромторг и Минздрав.

Участились случаи, когда подростки смешивают энергетики с алкогольными напитками, это может стать первым шагом к употреблению психотропных препаратов, считают в РПЦ.

Лукьянов призывает ввести в России порядок досудебной блокировки ресурсов, пропагандирующих употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ.

Напомним, в ряде российских регионов запрет на продажу энергетиков подросткам уже введен.

Читайте также: В Татарии запретили продажу энергетиков детям

А также: В Мурманской области ввели запрет на продажу «энергетиков» подросткам