Бишкек, 9 декабря, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Работы по переходу на национальные валюты в расчетах внутри ЕАЭС ускорилась, заявил 9 декабря в своем выступлении на саммите организации в Бишкеке президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Создается общая платежная инфраструктура, идет интеграция национальных систем, отметил президент.

Ранее в Министерстве экономического развития России сообщили, что с 1 декабря 2022 года снижена комиссия при переводах в валютах ЕАЭС через МСП Банк, который реализует программы министерства по поддержке бизнеса.