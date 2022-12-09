Бишкек, 9 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Страны ЕАЭС всё активнее сотрудничают в сфере энергетики, в рамках содружества будет учреждена координирующая структура. Об этом президент России Владимир Путин заявил 9 декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

По его словам, лидеры стран в узком составе «достаточно откровенно и предметно говорили» об учреждении совета руководителей уполномоченных органов государств ЕАЭС в сфере энергетики. По итогам нынешнего заседания будет принято соответствующее решение.

Взаимопонимание есть, добавил Путин. Россия поддерживает создание координационной структуры, которая профессионально займется вопросами обеспечения национальных экономик ключевыми энергоресурсами на долгосрочной основе и формированием общих энергетических рынков, отметил он.

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