Минобороны РФ показало видео обнаружения и уничтожения самолета ВСУ
Москва, 9 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео обнаружения и уничтожения самолета ВСУ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Освобожденные территории СВО
На кадрах показано, как экипаж Су-35С ВКС России несёт дежурство в зоне специальной военной операции, а также как во время выполнения полетного задания летчики-истребители обнаружили и уничтожили самолет противника.
В сообщении к видео министерство отметило, что в зоне СВО экипажи истребителей прикрывают бомбардировщики и штурмовую авиацию, а также вертолеты армейской авиации.