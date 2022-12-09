Москва, 9 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео обнаружения и уничтожения самолета ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

На кадрах показано, как экипаж Су-35С ВКС России несёт дежурство в зоне специальной военной операции, а также как во время выполнения полетного задания летчики-истребители обнаружили и уничтожили самолет противника.

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В сообщении к видео министерство отметило, что в зоне СВО экипажи истребителей прикрывают бомбардировщики и штурмовую авиацию, а также вертолеты армейской авиации.