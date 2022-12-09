Москва, 9 декабря, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Самое важное сейчас для жителей России — проявить сплочённость и выдержку, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в видеообращении к участникам форума «Школа героя».

Дмитрий Медведев

«Самое главное сейчас — общими силами противостоять той опасности, с которой столкнулось наше государство, проявить сплоченность и выдержку», — сказал Медведев.

По его словам, сейчас необходимо сделать всё, чтобы «обеспечить мир, безопасность и стабильное развитие России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что героем является такой человек, который готов пожертвовать собой ради своей Родины, защищать людей, нуждающихся в помощи, поэтому «в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких больше нет».

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