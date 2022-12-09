Бишкек, 9 декабря, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Уровень безработицы в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет 1,1%, что в семь раз меньше, чем в странах Евросоюза. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Уровень безработицы за девять месяцев 2022 года сократился, и сократился в государствах Евразийского экономического союза очень прилично, очень заметно — на 18%. И составляет чуть более 1%. 1,1% от общей численности рабочей силы», — отметил он.

Глава российского государства уточнил, что этот показатель является одним из ключевых показателей состояния экономики в целом.

Он также напомнил, что в странах Евросоюза уровень безработицы составляет семь процентов.

«То есть в семь раз больше, чем у нас», — пояснил президент России.

Он обратил внимание на то, что в 2022 году ЕАЭС работал эффективно, продолжая развиваться. В результате удалось стимулировать рост ключевых отраслей экономики, оказать поддержку хозяйственным связям, которые сложились в пространстве ЕАЭС.