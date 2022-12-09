Москва, 9 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Предприниматель Виктор Бут не сталкивался с проявлениями русофобии в тюрьме США. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном 9 декабря RT.

Он отметил, что находился в тюрьме в так называемом красном поясе США, в России эту местность знают как «одноэтажную Америку».

(сс) Drug Enforcement Administration Виктор Бут

«Я не встречался с такой русофобией ни со стороны персонала… В основном даже почти все мои соседи-заключённые были настроены с какой-то симпатией к России», — сказал Бут в беседе с депутатом Госдумы Марией Бутиной («Единая Россия»).

Говоря о нынешнем отношении США к России, предприниматель предположил, что Вашингтон шокирован попытками РФ быть по-настоящему независимой державой.

По мнению Бута, США обменяли его на осуждённую в России баскетболистку Бриттни Грайнер, так как «были найдены какие-то точки соприкосновения, которые могли удовлетворить две стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, Бут вернулся в Россию, пробыв в заключении в США 14 лет. Там предпринимателя осудили по обвинению в торговле оружием.

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