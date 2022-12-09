Донецк, 9 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике из РСЗО «Град», сообщили 9 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Gov.ua РСЗО

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:37 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. На донецком направлении ВСУ применял РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, на горловском — артиллерию 152 мм.

Читайте также: Боевики ВСУ 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР