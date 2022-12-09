Киев, 9 декабря, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Дефицит мощности в энергосистеме Украины остается значительным. Об этом 9 декабря сообщает «Укрэнерго».

Цитата из к/ф «Морозко». реж. Александр Роу. 1964. СССР «А тепло ли тебе, девица?»

По данным компании, после взрывов были частично повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, а Запорожская АЭС не выдает электроэнергию в сеть. По информации пресс-службы, самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области, а также на временно оккупированных Украиной территориях ДНР и Херсонской области.

Отмечается, что, несмотря на то, что 8 декабря была восстановлена подача электроэнергии в Одесской области, объемы повреждений в сети остаются значительными.

«Непростая ситуация и на Киевщине, где получили повреждения объекты генерации. В результате в регионе значителен дефицит, особенно на левобережье», — говорится в сообщении.

Сообщается, что похолодание усугубляет ситуацию, поскольку энергопотребление растет.

«К сожалению, в таких условиях мы не можем прогнозировать существенного улучшения ситуации в выходные дни, когда потребление традиционно снижается», — добавили в компании.