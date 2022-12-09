Анкара, 9 декабря, 2022, 13:03 — ИА Регнум. У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в воскресенье, 11 декабря, запланированы переговоры по телефону с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, об этом турецкий лидер заявил 9 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По его словам, в разговоре с президентом России будет обсуждаться вопрос по регулированию реализации «зерновой сделки». Ту же тему Эрдоган предполагает обсудить и с Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе предыдущих телефонных разговоров главы Турции и России подчеркивали важность комплексного и полного выполнения «зерновой сделки».

Эрдоган считает, что «зерновая сделка» дает возможность дипломатического урегулирования конфликта.