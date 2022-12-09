Бишкек, 9 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В ряде западных стран к энергетическому и продовольственному кризисам может добавиться политический, заявил 9 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко

Белорусский лидер напомнил, что слова про энергетический и продовольственный кризисы «уже звучат со всех трибун».

«Слова про энергетический и продовольственный кризисы уже звучат со всех трибун», — заявил Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета в Бишкеке.

Как сообщало ИА REGNUM, в работе саммита Евразийского экономического союза принимают участие лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.

Предполагается обсудить экономические темы, вопросы интеграции, формирования единого рынка.