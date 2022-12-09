Бишкек, 9 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции, заявил 9 декабря в своем выступлении на саммите ЕАЭС в Бишкеке президент Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Это для всех наших стран (членов ЕАЭС. — Прим. ИА REGNUM) имеет значение, потому что макроэкономические показали в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран», — сказал президент России.

В странах еврозоны при этом фиксируются самые высокие показатели инфляции за несколько десятков лет, добавил Владимир Путин.

В конце ноября 2022 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что уровень инфляции в стране является контролируемым.

По данным статистического агентства ЕС, уровень инфляции в странах еврозоны в ноябре 2022 года составил 10%.