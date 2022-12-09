Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Площадь пожара в торговом центре «Мега Химки» в Московской области составляет 7 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

jackmac34 Огонь

Ранее следствие заявляло о том, что площадь пожара превысила 17 тыс. кв. м. Огонь вспыхнул рано утром в магазине OBI и быстро распространился из-за взрывов лакокрасочной продукции. Произошло обрушение кровли. Власти региона поручили эвакуировать автомобили с парковки напротив ТЦ.

«По уточненным данным, площадь торгового центра, в котором произошло возгорание, 17 тыс. кв. м, а охваченный огнем участок составляет порядка 7 тыс. кв. м», — говорится в сообщении, распространенном в телеграм-канале ГСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в гипермаркете OBI начался 9 декабря около 6 утра. Произошли взрывы и разрушения, погиб один человек. По данным МЧС, пожар локализован на площади 7 тыс. кв. метров. Причиной пожара, по предварительным данным, стали сварочные работы.

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