Великий Устюг, Вологодская область, 9 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В городе Великий Устюг Вологодской области разрешён ввод в эксплуатацию аэропорта после капитального ремонта. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Росавиции.

Федеральное агентство воздушного транспорта Аэропорт в Великом Устюге

«Росавиция выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта в г. Великий Устюг Вологодской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас специалисты проводят процедуру сертификации оператора аэродрома.

В ведомстве отметили, что в результате реконструкции взлётно-посадочную полосу удлинили до 1800 метров. Кроме того, был обновлён перрон, установлены светосигнальное оборудование и мачты прожекторного освещения.

Планируется, что первых пассажиров аэропорт Великого Устюга начнёт принимать в ближайшее время.